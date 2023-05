Elezioni, il ministro Pichetto Fratin a sostegno di Del Grande per Santa Maria a Monte

Un altro big dell'attuale maggioranza di governo in visita alla candidata per Santa Maria a Monte Manuela Del Grande: a inaugurare la sede elettorale era presente il ministro Gilberto Pichetto Fratin oltre all'onorevole Deborah Bergamini e al coordinatore e consigliere regionale di Forza Italia, Marco Stella.

"Il ministro - commenta lo staff elettorale - ha parlato con entusiasmo delle potenzialità del nostro distretto del cuoio, sottolineandone il valore strategico per l'economia del Paese. Ci ha poi parlato delle sfide che il suo ministero si appresta a superare in questi anni di transizione energetica, invitando tutti noi a fare la nostra parte per tutelare il nostro ambiente e creare un futuro sostenibile per le prossime generazioni.

Vogliamo quindi ringraziare ancora una volta tutti coloro che hanno reso possibile questo evento e che, nonostante fosse in un giorno feriale durante orario di lavoro, hanno dimostrato il loro impegno per il futuro della nostra comunità".