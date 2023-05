Gatto trovato in sofferenza chiuso in un'auto senza cibo né acqua a Pisa, in zona facoltà di ingegneria. Una volante della questura di Pisa è stata inviata alle 13 circa di ieri. Assieme ai vigili del fuoco il mezzo è stato aperto in sicurezza per liberare il gatto, che poi è stato dato in custodia alle guardie zoofile per gli accertamenti. I proprietari sono stati multati in base al regolamento comunale sugli animali domestici.