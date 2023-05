Giovanni Di Fede nuovo vicesindaco di Figline e Incisa Valdarno

È Giovanni Di Fede il nuovo vicesindaco di Figline e Incisa Valdarno, che da oggi sostituisce Enrico Buoncompagni ed entra nella Giunta Mugnai con le seguenti deleghe: Politiche sociali, Politiche per l’inclusione, Cooperazione internazionale, Commercio e Centro storico.

Restano, in capo alla sindaca Mugnai le deleghe Protezione civile, Lavori pubblici e Infrastrutture, mentre lo Sport va a Dario Picchioni.

Trasferitosi da tempo sul territorio, Di Fede vanta una lunga esperienza amministrativa in diversi enti pubblici: è stato, per esempio, componente del Consiglio di Amministrazione di Indire, vicesindaco del Comune di Campi Bisenzio, assessore della Provincia di Firenze, coordinatore degli assessori all’Istruzione e all’Edilizia scolastica della Toscana presso UPI Toscana (Unione Province Italiane) e ha ricoperto vari incarichi presso il Ministero della Pubblica Istruzione e presso l’Ufficio scolastico regionale della Toscana.

“Dopo le dinamiche degli ultimi giorni – spiega la sindaca Mugnai – ho deciso di affidare l’incarico a Di Fede, che ringrazio per aver accettato di entrare a far parte della mia squadra. Giovanni, infatti, vanta una lunga esperienza in campo amministrativo e ci garantirà di proseguire fin da subito, con competenza e dedizione, il lavoro avviato negli anni passati, evitando uno stallo all’azione di governo che non sarebbe utile per nessuno. Auguro quindi a lui, e a tutti noi, un buon lavoro”.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa