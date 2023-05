Greve in Chianti celebra i 40 anni di gemellaggio con la California

Nel corso del suo viaggio negli Stati Uniti, appena concluso, il sindaco Paolo Sottani ha festeggiato un anniversario speciale: il quarantesimo anniversario della nascita del gemellaggio tra i comuni di Greve in Chianti e Sonoma, in California.

Si tratta dell’amicizia più longeva fra i gemellaggi che il comune chiantigiano ha all’attivo. Un importante traguardo a dimostrazione della solidità di questo duraturo rapporto nato grazie alla sinergia e alla comunanza di intenti che avvicina i due paesi sul piano storico, paesaggistico, socioculturale ed economico.

“Per Greve, territorio di produzione del Chianti Classico, il gemellaggio con la città di Sonoma – ha dichiarato il sindaco Paolo Sottani - ha un valore particolare. Ciò che ha permesso la nascita di questo gemellaggio è legato al simbolo della produzione agricola delle due città, il vino, come Greve in Chianti anche Sonoma vanta una delle più antiche e ampie zone vinicole nello Stato della California”. Sulla scia di Sonoma Greve in Chianti ha stipulato altri due gemellaggi che richiamano la cultura vitivinicola. Sono i Comuni di Auxerre in Francia e Veitshoshheim in Germania.

L’altro valore aggiunto è rappresentato dal fatto che Greve e Sonoma fanno parte dell’associazione Cittaslow “le città del buon vivere”. Sonoma è stata l’unica città degli USA per molto tempo a farne parte e Greve in Chianti è la città fondatrice di un movimento partito da Greve insieme ad altri tre comuni nel 1999 poi sviluppato in un’associazione internazionale che oggi raccoglie circa 300 realtà cittadine di tutti i continenti. Fino a poco tempo Sonoma era l’unica città degli USA, adesso insieme a Sebastopol, città della Contea di Sonoma, in California, condivide la filosofia, le linee guida e le buone pratiche della cultura slow nell’interesse delle rispettive comunità.

“Abbiamo ricevuto un’accoglienza straordinaria dalla comunità di Sonoma – fa sapere il sindaco - che ha permesso di riattivare in modo significativo questo gemellaggio, ci siamo recati in visita presso le aziende agricole della cittadina californiana di cui abbiamo potuto conoscere i metodi di produzione orientati alla produzione biologica, pratica che anche il nostro territorio ha messo al centro delle proprie azioni condivise nel settore agricolo”.

La delegazione grevigiana, condotta dal sindaco Paolo Sottani, si era recata nei giorni scorsi a Rehoboth Beach nel Delaware, altra città americana gemellata con Greve, per condividere la programmazione e l’organizzazione dei festeggiamenti nel segno del navigatore Giovanni da Verrazzano che saranno celebrati il prossimo anno in occasione del cinquecentesimo anniversario dall’arrivo sulle coste americane dell’esploratore grevigiano, avvenuto appunto nel 1524.

“Greve in Chianti ha dato i natali a Giovanni da Verrazzano, – ha aggiunto il sindaco Sottani - il primo navigatore a scoprire le terre del Nord America, un personaggio che unisce la nostra terra con quella americana e che rappresenta un patrimonio culturale condiviso che rafforza e consolida la longeva amicizia con gli Stati Uniti”.

Il sindaco Sottani ha poi rivolto un particolare ringraziamento per l’accoglienza al sindaco di Sonoma Sandra Lowe, al nuovo Presidente George McKale e ai responsabili del comitato per il gemellaggio fra Greve in Chianti e Sonoma. “Non posso che esprimere inoltre la mia profonda gratitudine – ha chiosato il primo cittadino – a tutti i miei compagni di viaggio e a coloro, tra i cittadini grevigiani, che hanno scelto di affiancarmi in questa importante trasferta istituzionale, l’artista grevigiano Gianni Bandinelli, l’artigiano del cotto Vincenzo Zago, Stefano Gerard John Serafini, cittadino americano che risiede a Greve in Chianti e l’instancabile Alessandra Molletti, dipendente del Comune che segue con dedizione e costanza l’attività dei gemellaggi e ha favorito la ripresa dei rapporti fra Greve e Sonoma”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino