GS Bellaria Cappuccini in festa: è in Seconda Categoria

Domenica scorsa (30 aprile) al Filippo Orsini di Pontedera, i ragazzi della GS Bellaria Cappuccini ASD hanno raggiunto uno dei due obbiettivi che si erano prefissati: riportare la prima squadra in Seconda Categoria, in una cornice di pubblico grandiosa con tutti i ragazzi del settore giovanile e scuola calcio presenti per supportare i loro compagni. Con una giornata di anticipo si è chiuso quindi un campionato che li ha visti protagonisti grazie alla guida di Mister Simone Masoni e al DS Pietro Patrone, coadiuvati da tante figure importanti, a partire dal preparatore Martini e ai dirigenti Sormani, Fiorentini, Castiglione e Ferdinando.

La serata di domenica è stata un momento per festeggiare dicevamo uno dei due obbiettivi che la squadra aveva, tornare in Seconda Categoria, ma soprattutto ridare la giusta importanza alla Prima Squadra, come ha commentato a caldo mister Masoni che insieme al DS Patrone, ormai coppia calcistica assodata negli anni e foriera di grandi soddisfazioni, ha ringraziato la società per l’importante supporto durante questo campionato che li ha visti protagonisti in un girone impegnativo.

Ha parlato anche il presidente Christian Martini che ha ringraziato i ragazzi soprattutto per aver riportato entusiasmo e per il traguardo raggiunto. Gianpaolo Pellegrini, responsabile del settore calcio si è associato ai ringraziamenti fatti ai ragazzi e ha sottolineato quanto sia stato emozionante vedere i ragazzini della scuola calcio chiedere le maglie autografate ai giocatori della prima squadra, perché la mission della GS Bellaria Cappuccini ASD è proprio quella di far sognare i ragazzi ed ambire ad arrivare alla loro Prima Squadra. Crescere umanamente e sportivamente all’interno di una società sana e competitiva allo stesso tempo.

Fonte: Ufficio Stampa