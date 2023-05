Infortunio sul lavoro a Castiglione della Pescaia, 53enne in codice rosso

Infortunio sul lavoro questa sera a Castiglione della Pescaia dove un uomo, di 53 anni, è stato soccorso in codice rosso. Sul posto, in località Vaticino, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, allertato anche il personale della prevenzione infortuni sul lavoro della Asl. Secondo quanto emerso l'uomo sarebbe caduto da una scala in un cantiere edile. Soccorso, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto.