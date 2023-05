Lavoro, Mondo Convenienza cerca personale in Toscana: come candidarsi

Mondo Convenienza continua il suo programma di assunzioni per potenziare la rete delle vendite e cerca personale, anche in Toscana. Sono 40 i punti vendita Mondo Convenienza coinvolti e oltre 500 nuove posizioni per gli addetti alla vendita in tutta Italia.

Le ricerche più numerose interesseranno i negozi in Toscana, i posti sono 47 fra Pisa, Prato e Scarlino.

Per tutti i nuovi venditori, Mondo Convenienza prevede un percorso di inserimento in azienda attraverso un programma di formazione graduale della durata di 6 settimane, articolato in più moduli durante i quali i collaboratori hanno modo di sviluppare le competenze tecniche necessarie per la consulenza alla vendita come la progettazione grafica degli ambienti da arredare, l’offerta di diverse soluzioni rispetto ai bisogni del cliente.

Le posizioni aperte sono disponibili al sito mondoconv.it, da cui è possibile inviare la propria candidatura: https://www.mondoconvenienzagroup.com/posizioni-aperte/