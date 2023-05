L'ex sindaco di Firenze Primicerio incontra Empoli per la Pace

Dopo aver partecipato al corteo cittadino in occasione del 1 maggio, il comitato Empoli per la pace si prepara ad un altro, importante, appuntamento.

Venerdì sera alle 18, al Vinegar bar, sarà presente infatti il professor Mario Primicerio. Sindaco di Firenze dal 1995 al 1999, per vari anni ha guidato, come presidente, la fondazione Giorgio La Pira. È stato diretto collaboratore di Giorgio La Pira che ha accompagnato durante vari viaggi all'estero, dalla visita all'Onu, al Cile. Nel 1965 La Pira lo volle con sé nel complesso viaggio ad Hanoi per incontrare Ho-Tchi-Min con una proposta di pace, accettata dal presidente vietnamita, ma poi fatta subdolamente saltare da chi aveva interesse a proseguire la guerra. Primicerio parla di quella sua esperienza straordinaria nel suo libro, pubblicato nel 2015, intitolato "Con La Pira in Viet-Nam".

E’ proprio grazie a questa sua lunga esperienza che la sua presenza a Empoli è particolarmente importante e significativa e, non a caso, farà una sosta anche di fronte alla tenda della pace di piazza della Vittoria. A dialogare con lui saranno i rappresentanti del comitato oltre, ovviamente, a tutti coloro che vorranno partecipare essendo l’incontro pubblico.