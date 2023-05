Dal campo da calcio a un giardino fiorito intitolato a Maria Montessori

Domenica 7 maggio, alle ore 11, si terrà l’inaugurazione e l’intitolazione del nuovo parco Maria Montessori a Baccaiano, frazione del Comune di Montespertoli, in occasione della prima edizione della Festa “Pane e Tulipani” organizzata dall’Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli proprio per quel finesettimana.

I primi interventi di riqualificazione dell’area verde sono iniziati nel 2019 con il livellamento del terreno, l’installazione di una recinzione per separare la zona del borro dall’area e l’individuazione di un campo di calcio a sette tramite il posizionamento di due porte da calcio. Nei mesi scorsi, infine, si è proceduto alla messa a dimora delle alberature a rapido accrescimento e a foglia larga (specie Paulonia), all’installazione di panchine e cestini e alla posa di una teleferica ludica richiesta dagli stessi bambini della frazione. L’intervento è terminato con la realizzazione di un “portale” di accesso al parco costituito da due aiuole a forma di goccia.

“La riqualificazione del parco di Baccaiano, un tempo campo da calcio della frazione, era un obiettivo del nostro mandato. Si tratta di una risorsa importantissima per i residenti, sopratutto per i più piccoli – dichiara il vicesindaco, Marco Pierini. “In una località con molte famiglie come Baccaiano – spiega – mettere a disposizione un parco attrezzato rappresenta un bellissimo investimento sul futuro. Inoltre, dal punto di vista ambientale, siamo certi che questa zona possa diventare un bel polmone verde per la cittadinanza”.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa