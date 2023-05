Pranzo InChiostro, quasi 250 persone all'evento Ccn San Miniato

Il Centro Commerciale Naturale di San Miniato ha celebrato nel migliore dei modi la festa dei lavoratori con il “Pranzo InChiostro” nella suggestiva cornice dei Loggiati di San Domenico, a cui hanno partecipato quasi 250 persone.

Tutti i commercianti associati al CCN hanno contribuito al grande successo dell’evento; i ristoratori preparando ciascuno una pietanza e gli altri partecipando attivamente all’organizzazione o anche solo fornendo i premi che sono stati poi assegnati con una simpatica tombola.

L’evento è stato arricchito dall’intrattenimento musicale dal vivo dell’orchestra jazz di Andrea Vincenti e dai divertenti laboratori per i bambini.

Tutto il ricavato verrà destinato dal CCN alla realizzazione delle iniziative nel centro storico durante la prossima estate, che per questo si annuncia ricca di allettanti novità.

Si è trattato del primo evento organizzato dal CCN dopo il recente rinnovo del Consiglio Direttivo e per questo il neo presidente Giovanni Settesoldi si dichiara molto soddisfatto, soprattutto per la forte sinergia mai vista prima d’ora, a dimostrazione di come i commercianti del centro storico, uniti dal medesimo obiettivo, sappiano affrontare e superare le difficoltà del settore e guardare al futuro con ottimismo.

Fonte: Ccn San Miniato