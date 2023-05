Quattro spettacoli per chiudere i laboratori di teatro a Montopoli

Si concludono, con quattro spettacoli finali, i laboratori teatrali iniziati a ottobre a Montopoli grazie al supporto dell'amministrazione comunale, della Compagnia Teatrale No,Grazie! e dell'ASCCA (Associazione Culturale Capannese).

"Ringraziamo Raffaella Micelli vicepresidente della compagnia teatrale “No,Grazie!” attrice e sceneggiatrice della compagnia – commentano il sindaco Giovanni Capecchi e l'assessora alla cultura Cristina Scali – per l'impegno che ogni anno mette nell'organizzare e tenere i corsi. Il teatro rappresenta non solo una modalità di espressione, ma un'importante possibilità di condivisione del tempo. Imparare a stare sul palco vuol dire imparare insieme a conoscere e gestire le emozioni, un lavoro su se stessi che fa bene a ogni età. La presenza e la crescita di una compagnia teatrale così proficua sul nostro territorio dimostra quanto sia forte il legame tra Montopoli e il teatro".

Dai laboratori per bambini fino al corso per gli over 65, a Montopoli il teatro è un'arte da sperimentare a ogni età.

"È una grande soddisfazione – racconta Raffaella Micelli – vedere quanti bambini, ragazzi, uomini e donne siano passati dai nostri laboratori in questi anni. Qualcuno ha iniziato qui per poi far diventare la passione per il teatro un lavoro e questo ci riempie di orgoglio. Il teatro ha un potere quasi magico nel riuscire a tirar fuori tutto ciò che abbiamo dentro. Uno strumento potentissimo per affrontare emozioni e stati d'animo, per questo invito sempre, sia chi ha esperienze pregresse e chi non ne ha, ad avvicinarsi a questo mondo".

Si comincia domenica 7 maggio, ore 18.30, con lo spettacolo finale del laboratorio dei bambini dai 6 ai 10 anni “Mattoni Gialli”, sabato 13 maggio, alle 21.15, andranno in scena gli adulti con “Ritratti”, mentre il giorno successivo, domenica 14 maggio alle 18.30, il palco sarà dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni con “Caro Diario”. Gli ultimi ad andare in scena saranno i ragazzi tra i 15 e i 18 anni, sabato 20 maggio, alle 21.15, con lo spettacolo “Il giorno ha occhi la notte orecchie”.

Tutti gli appuntamenti sono al teatro E. Terreni di Capanne a ingresso gratuito, info e prenotazioni al numero 3494789731.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa