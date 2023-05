Rigenerazione urbana, c'è l'accordo per "Ecosistema culturale Valdera Nord Monte Pisano"

I Sindaci dei Comuni di Calcinaia (capofila), Bientina, Buti e Vicopisano, hanno firmato ufficialmente in Regione, alla presenza del Presidente Eugenio Giani, l'accordo per il finanziamento del progetto "Ecosistema culturale Valdera Nord Monte Pisano", ammesso al Programma FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027) che, oltre alle singole proposte presentate dalle singole Amministrazioni, ha una serie di intense connessioni sociali, culturali, economiche e urbane e coinvolge un territorio omogeneo.

"La rigenerazione urbana - ha spiegato il Presidente Giani - è la misura più efficace e incisiva per riqualificare quartieri, giardini, edifici in termini di sostenibilità e vivibilità. Ci tengo a evidenziare che l'accordo firmato dai 19 Comuni esprime perfettamente il concetto di Toscana diffusa, la Regione, infatti, interviene non con aiuti sulla singola opera pubblica, ma sulla qualificazione di aree, zone, spazi molto importanti di un paese".

"Al progetto Ecosistema culturale Valdera Nord Monte Pisano - chiariscono i Sindaci di Calcinaia, Bientina, Buti e Vicopisano - è stata riconosciuta, prima di tutto, oltre alla qualità oggettiva del piano, la capacità dei Comuni di recuperare edifici importanti, unendo a questo una dimensione condivisa di socialità, cultura ed eventi. Fattori in grado di rafforzare il senso di comunità e di corroborare ulteriormente la sinergia tra i nostri enti. L'obiettivo generale è il miglioramento della qualità di vita e l'inclusione sociale attraverso lo sviluppo di un sistema territoriale unico, ricco di storia, con un patrimonio di notevole valore storico, architettonico e paesaggistico. In sintesi ci riferiamo al restauro della ex scuola di Piazza Cavalca, a Vicopisano, del restauro di Castello Tonini e del Teatro di Bartolo a Buti, della rigenerazione culturale del centro storico di Calcinaia e del recupero di gran parte del centro storico a Bientina".

I quattro Sindaci hanno apposto la sigla sull'accordo in Regione insieme ai primi cittadini degli altri 19 Comuni coinvolti, accogliendo, al contempo, la notizia che agli 80 milioni del FESR se ne aggiungono altri 18 per l'efficientamento energetico e il verde urbano. "Non solo una Toscana che si sta rigenerando e riqualificando - ha aggiunto l'Assessore regionale Stefano Baccelli - anche piazze, strade, immobili che magari non avevano più una funzione e tornano ad averla o vengono, comunque, grazie a questi interessanti progetti, adeguati alle esigenze del tempo e delle comunità che cambiano".

Fonte: Ufficio stampa