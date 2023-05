Scrive il nome della compagna sui muri di Ponte Vecchio: denunciato

Ancora un imbrattatore fermato e denunciato dalla Polizia Municipale di Firenze. Anche questa volta è stato Ponte Vecchio ad attirare l’attenzione di un giovane che ha deciso di esprimere l’amore per la compagna scrivendo il suo nome su un muro del monumento. È accaduto ieri. Gli agenti Reparto Porta Romana in servizio sul ponte hanno notato due ragazzi sotto le logge del corridoio vasariano, sul lato opposto della statua di Benvenuto Cellini. E avvicinandosi hanno colto sul fatto uno dei due giovani mentre scriveva con un pennarello di colore rosso sul muro del Ponte Vecchio. I due sono risultati cittadini albanesi in regola con le norme sull’immigrazione: quello che materialmente ha scritto il nome della compagna è stato denunciato per il reato di imbrattamento di beni culturali e paesaggistici. Ha infatti utilizzato un pennarello indelebile acrilico di colore rosso.