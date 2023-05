Trofeo di Pesca per non vedenti, l'ottava edizione al lago Ulivi di Marcignana

È in programma per questo sabato 6 maggio 2023 il Trofeo di Pesca per non vedenti e ipovedenti nel territorio di Empoli. La gara si svolgerà al Lago Ulivi, nella frazione di Marcignana, a partire dalle 15. L'iniziativa, giunta alla sua ottava edizione, è frutto della collaborazione tra Arci Pesca Fisa Firenze, Club Amici della Pesca di Empoli, la Misericordia di Empoli e il Lions Club Empoli Ferruccio Busoni.

Dopo l'accoglienza dei partecipanti, la competizione entrerà nel vivo su turni. Le premiazioni sono previste per le ore 18, con coppe per il vincitore assoluto, la vincitrice assoluta, il pesce più grosso, il concorrente più anziano e il più giovane.

La giornata si concluderà alle 18.30, con un rinfresco e la consegna di un pacco dono per tutti gli iscritti che hanno partecipato alla gara. Per informazioni tel. Lago Ulivi 345 0809949