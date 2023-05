Truffe a Firenze in danno agli anziani, via i gioielli. Una 70enne sventa finto maresciallo

Nuovi casi di truffe in danno alle persone anziane. Due gli episodi che si sono verificati nei giorni scorsi a Firenze. Il primo maggio una donna, che si è spacciata per vicina, ha raggirato due anziane sordomute derubandole di preziosi che avevano in casa. È successo in un'abitazione nel quartiere di Coverciano dove le vittime, di 83 anni e di 70 anni, sono cadute nel tranello di una malvivente che si sarebbe presentata loro come la nuova vicina di casa. Accolta dalle due pensionate, la truffatrice con il pretesto di mostrare il proprio palazzo, si è affacciata dal balcone insieme a loro. Poi le avrebbe salutate, lasciando l'appartamento. Il giorno successivo le due anziane hanno chiamato la polizia, quando avrebbero scoperto che erano spariti dei gioielli in oro.

Il secondo caso risale a ieri pomeriggio, ed è stato sventato da un'anziana signora che non è caduta nella truffa del finto maresciallo. Secondo quanto emerso un uomo per telefono si sarebbe finto maresciallo annunciando alla 70enne che la figlia aveva avuto un incidente. Immediatamente dopo la donna ha chiamato la figlia e, dopo essersi assicurata che stesse bene, ha allertato la polizia.