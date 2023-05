Use Rosa-Palagiaccio Firenze, derby incerto a Empoli

Inizia a salire la febbre per il gran derby che, nella semifinale del girone sud del campionato di A2, vedrà di fronte Use Rosa Scotti e Palagiaccio Firenze. Una gara avvincente ed incerta che coach Alessio Cioni introduce così.

“Come avevo già detto in tempi non sospetti – spiega – le prime cinque squadre del campionato sono tutte in grado di ambire al salto di categoria visto il loro valore e tutte hanno le stesse possibilità di farcela. Le due semifinali saranno così in realtà delle finali anticipate perché il livello è molto alto per tutte.

Firenze è una brutta gatta da pelare per noi sia per il discorso cui alludevo ora, sia perché è la stessa stagione regolare a dire questo. In casa vincemmo soffrendo in rimonta mentre in trasferta è stata l’unica sconfitta che abbiamo subito nel girone di ritorno e, facendo un saldo delle due partite, siamo noi in negativo.

Il valore delle ragazze di Firenze non lo scopro certo io sia nelle esterne che sotto i tabelloni ed il roster è completo in ogni reparto. Sarà dura per noi ma è chiaro che siamo consapevoli che abbiamo le armi per potercela fare e siamo decise a passare il turno facendo valere anche il fattore campo che è dalla nostra parte”.

“A questo proposito – prosegue – un fattore determinante può essere rappresentato dal pubblico e per questo faccio un appello ai nostri tifosi che ci stiano vicino come hanno sempre fatto. Dopo questa splendida cavalcata siamo al momento decisivo e poter contare sul calore del pubblico sarà un fattore molto importante”.



E siamo alle date della serie: gara uno a Empoli martedi 9 maggio alle 20.15, gara due a Firenze domenica 14 alle 18 ed eventuale gara 3 a Empoli mercoledì 17 alle 20.15.

Fonte: Use Basket Empoli