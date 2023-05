Vetrina Teatro, Dritto al Cuore miglior spettacolo. Il pubblico premia un classico

Domenica 23 aprile sono stati premiati i vincitori della XXVII edizione di Vetrina Teatro, la rassegna/concorso di teatro amatoriale del Teatro della Compagnia, partita lo scorso 4 marzo grazie alla collaborazione tra il Comune di Castelfranco di Sotto e il gruppo teatrale Four Red Roses. La rassegna quest’anno proponeva un cartellone di ottima qualità con sei spettacoli che hanno saputo stupire ed emozionare una platea sempre piena.

PREMI ASSEGNATI:

È stato “Dritto al cuore” di Patrizio Cigliano, interpretato dalla compagnia Teatro del Sorriso a vincere il Premio Intesa Teatro Amatoriale allo Spettacolo. Lo stesso spettacolo ha ricevuto anche il Premio all’Attore consegnato a Fabrizio Ilacqua. Il Premio Speciale della Giuria “In ricordo di Gabriele Manfredini” è stato assegnato allo spettacolo “Niente Progetti per il futuro” di Francesco Brandi, portato in scena della compagnia Futura Teatro. “Rumors” di Neil Simon della compagnia III Millennio si è aggiudicato il premio alla Premio alla scenografia “In ricordo di Umberto Marvogli”. Il Premio alla Regia è andato invece a Roberto Becchimanzi della compagnia Luna Nova per lo spettacolo “Natale in casa Cupiello”, che si è aggiudicato anche il Premio Gradimento pubblico. È infatti il pubblico che esprimendo la propria opinione decide quello che è il premio più ambito dalle compagnie: il premio gradimento pubblico

La Giuria di Qualità che ha deciso il resto dei vincitori era composta da: Fantozzi Laura, rappresentante dell’Amministrazione comunale, Arpino Lilia, esponente del circolo della lettura della Biblioteca Comunale, Luigi Nuti, esperto di arti grafiche, esponente di varie associazioni culturali castelfranchesi, Antonella Masini, rappresentante del gruppo teatrale Four Red Roses, Sandro Billeri, regista teatrale ed esponente del Progetto di rete tra compagnie amatoriale “Intesa Teatro Amatoriale”.

Una rassegna da tutto esaurito

Gli spettacoli di Vetrina Teatro 2023 hanno riempito letteralmente il Teatro della Compagnia. Sono stati circa 640 gli spettatori presenti nei sei appuntamenti in cartellone.

Commedie, opere classiche, storie di attualità, tante interessanti proposte e novità. Gli spettacoli in concorso sono stati accolti con un grande consenso. Il gradimento è stato confermato dalle schede di valutazione dove lo spettatore ha assegnato un punteggio alla fine di ogni spettacolo (su una scala di valutazione da 0 a 10, tutte le opere in concorso hanno realizzato un punteggio superiore a 8/10).

Collaborazioni

Al termine di ogni spettacolo è stata realizzata “l’intervista alla compagnia”, condotta dalla giornalista Marilena Bolognesi di Radio Bruno, finalizzata a rendere più consapevole il pubblico con curiosità e elementi di lettura del lavoro delle compagnie. Accompagnate da un trailer dello spettacolo rappresentato, tutte le interviste sono pubblicate sulla pagina Facebook del Teatro della Compagnia (Teatro della compagnia - Castelfranco di Sotto)

Altra collaborazione importante è stata quella con il Circolo Culturale “La Fototeca” che ha allestito a teatro, in occasione della serata della premiazione, la Mostra “Scatti in vetrina “- 6^ ‘Edizione con le foto realizzate agli spettacoli in concorso.

“Siamo molto felici e soddisfatti di questa edizione di Vetrina Teatro – hanno commentato il sindaco Toti e l’assessora alla Cultura Chiara Bonciolini-. La rassegna di teatro amatoriale ha confermato la crescente fidelizzazione di un significativo numero di spettatori e, a dimostrazione di proposte ricche e di qualità, è riuscita ad avvicinare fasce e tipologie diverse di pubblico. Ringraziamo il gruppo teatrale Four Red Roses, che ha organizzato insieme al Comune la rassegna, e tutte le realtà che hanno sostenuto e arricchito questo importante e atteso appuntamento per la nostra comunità”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa