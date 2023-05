Violenza sessuale su minorenne, rintracciato nel Senese e espulso

Un 25enne di origini romene è stato trovato in provincia di Siena e rimpatriato in Romania. Il giovane era stato condannato per violenza sessuale su minori. Era stato scarcerato a Foggia nel luglio 2022, aveva scontato la pena per la violenza su un parente, minore di dieci anni.

Si era stabilito nella provincia di Foggia e risultava lavorare con bracciante agricolo ma, di fatto, come accertato dalla polizia, era da un cugino dimorante a Sinalunga.

Gli agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno, però, approfondito gli accertamenti sul suo conto. A suo carico un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Foggia al quale non aveva, però, ottemperato. È stato quindi espulso.