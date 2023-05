Si torna a parlare di Ztl a Certaldo: nuove proposte dalla giunta

Giovedì 13 aprile il sindaco e la giunta di Certaldo hanno presentato ai cittadini e alle cittadine le proposte per le modifiche del regolamento sulla Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel centro storico, illustrandone contenuti e modalità di applicazione.

Le principali novità riguardano i residenti, le attività commerciali, i fornitori professionali, le imprese di riparazione e costruzione, i proprietari non residenti, le associazioni e l’assistenza con l’obiettivo di contenere gli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

I residenti, che prima potevano accedere al centro storico con ogni veicolo senza alcun tipo di autorizzazione, adesso dovranno invece presentare un massimo di tre autorizzazioni per nucleo familiare, fatta eccezione per i nuclei familiari che possono certificare il ricovero dei veicoli in aree private e fermo restando il divieto di sosta per la domenica e i giorni festivi.

Alle attività commerciali ubicate nel centro storico di Certaldo Alto può essere rilasciato un contrassegno su cui potranno essere annotate fino a due targhe di veicoli a motore di cui risulti intestataria della carta di circolazione la persona giuridica e/o la persona fisica titolare o socio dell'impresa, come adesso, ma la sosta gratuita nel parcheggio di Via San Giorsolè è garantita ad un solo veicolo (non più due), previa l'esposizione del contrassegno.

Tali veicoli inoltre potranno accedere alla ZTL e sostare negli appositi stalli per massimo 30 minuti, esponendo l’orario di inizio sosta in modo chiaramente visibile, salvo specifiche e particolari autorizzazioni. Nel periodo dal 1° maggio al 15 ottobre, però, nei giorni di sabato e festivi, detti veicoli possono sostare negli appositi stalli solo per le operazioni di carico e scarico (15 minuti con disco orario) dalle ore 9 alle ore 24.

I fornitori professionali di cose ai residenti e alle imprese nel centro storico di Certaldo Alto, che prima possedevano un numero di autorizzazioni in base al numero dei veicoli in possesso, adesso avranno la possibilità di usufruire di massimo due autorizzazioni. Inoltre potranno accedere alla ZTL nella fascia oraria dalle 7 alle 11 e dalle 14:30 alle 15:30 (dal lunedì al sabato, eccetto prefestivi e festivi). I veicoli per la consegna di cose deperibili, alle stesse condizioni di cui sopra, potranno accedere anche nei giorni festivi nella fascia oraria 7-9, salvo motivati casi particolari. Non è più prevista, per suddetti veicoli, la sosta gratuita nel parcheggio di Via San Giorsolè.

Stesse condizioni per le imprese di riparazione e costruzione, che però potranno accedere in una fascia oraria diversa: dalle 7 alle 18 continuativamente dal lunedì al venerdì.

I proprietari non residenti in Certaldo Alto avranno a disposizione un solo contrassegno con una targa (non più due) per massimo 48 ore solo per carico e scarico, senza la sosta gratuita nel parcheggio di Via San Giorsolè.

I veicoli delle associazioni potranno accedere nella ZTL con apposito permesso temporaneo, rilasciato in occasione di eventi e manifestazioni.

Infine, le persone che hanno la necessità di accedere alla ZTL per prestare assistenza ai familiari residenti in Certaldo Alto con ridotte capacità fisiche/psichiche attestate da certificato medico, oppure con età minore di 8 anni o superiore a 75 anni, hanno la possibilità di avere un'apposita autorizzazione, valida per massimo un anno in relazione alla permanenza dei requisiti per cui è stata rilasciata, rinnovabile previa presentazione di richiesta. Il permesso potrà essere utilizzato dalle 7 alle 18, eccetto sabato e giorni festivi senza la sosta gratuita nel parcheggio di Via San Giorsolè.

I cittadini hanno tempo fino a lunedì 15 maggio per suggerire modifiche o integrazioni, scrivendo un’email all’indirizzo della Polizia Municipale ztlcertaldo@empolese-valdelsa.it. Il nuovo regolamento sarà presentato nel prossimo consiglio comunale.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa