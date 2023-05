Nonno Gaetano compie 101 anni: ama Camilleri e il sigaro

Festeggia 101 anni nonno Gaetano Talamo, nato il 5 maggio 1922 ad Alia, nel cuore della Sicilia, e dal 1949 cittadino livornese.

È stato attivo per molti anni nel settore orticolo, e i suoi prodotti erano molto apprezzati per la qualità. In città era conosciuto come “Sigarino”, per la sua passione per il sigaro toscano. Grande lavoratore, ha voluto che i figli studiassero. Dopo la pensione ha finalmente trovato il tempo per dedicarsi alla lettura, e conosce tutti i romanzi di Camilleri. Animato da una grande voglia di vita, si tiene in forma con brevi passeggiate e pedalando alla cyclette, onorando tuttora il suo soprannome con qualche fumatina di “toscano”.

A nonno Gaetano gli auguri di amici e parenti, e una scatola di pasticcini dal sindaco Luca Salvetti a nome della città.