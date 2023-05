Abbandona servizio di guardia medica per andare ad una festa

Una medico di Magliano in Toscana, durante i giorni di festa organizzati dall'associazione Frasha, si sarebbe resa responsabile di aver abbandonato il suo servizio di guardia medica per partecipare alla festa. A dare la notizia il quotidiano Il Tirreno. Secondo quanto appreso, la donna avrebbe bevuto troppo, perdendo il controllo e manifestando comportamenti inappropriati per la sua professione e per le norme della buona educazione. Avrebbe insultato le persone alla festa e le donne presenti con i loro bambini, e addirittura avrebbe ruttato in faccia ad alcuni presenti. La situazione è stata segnalata alle forze dell'ordine, che hanno cercato di calmare la donna e hanno deciso di portarla al pronto soccorso. La donna è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio, poiché ha abbandonato il suo lavoro per partecipare alla festa.