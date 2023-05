Abbandonano cane lupo cecoslovacco all'ex sanatorio, denunciati

Un cane di razza lupo cecoslovacco è stato abbandonato all'ex sanatorio Banti a Vaglia, sulla montagna fiorentina. I carabinieri forestali hanno recuperato l'animale assieme all'Asl veterinaria. Con le indagini è stato possibile rintracciare la proprietaria del cane, ritenuta responsabile dell'abbandono con un conoscente. I due sono stati denunciati per abbandono di animale d'affezione. Il cane per fortuna è in salute ed è stato affidato a un'associazione animalista.