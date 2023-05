Atti vandalici nel quartiere San Jacopino di Firenze: cassonetti e auto bruciate, specchietti e vetrate rotte

Ancora atti vandalici nel quartiere San Jacopino di Firenze. Sono stati segnalati diversi episodi che hanno indignato i residenti causando anche molti disagi. Cassonetti dell'immondizia dati alle fiamme, specchietti delle auto in sosta distrutti, una vetrata di un bar mandata in frantumi e persino un'auto coinvolta in un incendio che probabilmente appiccato da alcuni materassi nei pressi del veicolo. Questo è il bilancio, probabilmente parziale, di una notte all'insegna dei vandali. La notizia è stata segnalata dal Comitato San Jacopino tramite il proprio profilo Facebook.

Non è la prima volta che si verificano atti di vandalismo simili nella zona. Ovviamente la richiesta che arriva dal comitato è quella di maggiori controlli di polizia.