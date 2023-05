Centri estivi comunali, iscrizioni al via a Montespertoli

Da venerdì 5 maggio sarà possibile iscrivere i propri figli/e ai centri estivi comunali. I centri estivi 2023 sono rivolti alle fasce di età: 3-5 anni, 6-8 anni, 9-11 anni e 11-14 anni e inizieranno a conclusione dell'anno scolastico. Si svolgeranno dal lunedì al venerdì con orario 8:30-16:30.

Presso il plesso della Scuola Elementare "N. Machiavelli" saranno organizzati i centri estivi per i bambini dai 6 ai 14 anni che partiranno lunedì 12 giugno e saranno organizzati su tre fasce temporali:

1° turno (3 settimane) - dal 12 al 30 giugno 2023

2° turno (2 settimane) - dal 3 al 14 luglio 2023

3° turno (2 settimane) - dal 17 al 28 luglio 2023

Presso il plesso scolastico di "Montagnana" si svolgeranno i centri estivi per chi ha frequentato la scuola dell'infanzia quest'anno (o comunque che sia ricompreso nella fascia di età corrispondente). Le attività inizieranno lunedì 3 luglio. Il mese sarà suddiviso in due turni di due settimane ciascuno: dal 4 al 14 luglio e dal 17 al 28 luglio.

La quota di partecipazione varia in base alla fascia di età ed al turno prescelto e comprende la refezione. Il servizio di trasporto andata e ritorno, da casa alla scuola, sarà invece fornito su richiesta e prevede una specifica tariffa da parte degli utenti iscritti al centro estivo che varia in base al turno prescelto.

In caso di frequenza contemporanea del servizio da parte di due fratelli e/o sorelle, sarà applicato uno sconto del 20% sulle tariffe di di frequenza e trasporto relative al turno prescelto dal fratello e/o sorella più piccolo/a.

Le iscrizioni potranno essere accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Da venerdì 5 maggio ed entro (e non oltre) il 20 maggio compreso si può presentare la domanda d'iscrizione e a tutti i richiedenti verrà restituita una ricevuta contenente il numero di protocollo di arrivo assegnato alla domanda.

La domanda d’ammissione (debitamente compilata), dovrà essere inviata al Sindaco del Comune di Montespertoli, con allegata copia di un documento d’identità del dichiarante, deve essere inviata:

• direttamente all’ufficio protocollo dell’ente negli orari di apertura al pubblico;

• Tramite PEC all'indirizzo: comune.montespertoli@postacert.toscana.it

• tramite email all’indirizzo di posta elettronica: centriestivi@comune.montespertoli.fi.it

Lunedì 5 giugno, presso l’Auditorium del Centro Culturale le Corti in Via Sonnino n. 1, sarà organizzata una riunione per illustrare le attività del centro estivo. Per i genitori degli utenti iscritti alle attività previste per la fascia di età 3-5 anni alle ore 17. Per i genitori degli utenti iscritti alle attività previste per la fascia 6-14 anni alle ore 18.

Sul sito del Comune (da domani, venerdì 5 maggio) sarà possibile trovare il modulo per la domanda d'iscrizione e l'avviso completo di informazioni.

Fonte: Comune di Montespertoli