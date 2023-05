Continuano i controlli nei cantieri nel Pisano: denunciato il titolare di un'azienda

Da molto tempo e con una regolare frequenza, nell'ambito dei servizi istituzionali dell'Arma pisana, si svolgono controlli sulla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri edili, finalizzati a garantire, in generale, il rispetto della legge e a contrastare eventuali casi di lavoro irregolare, in collaborazione tra l'Arma territoriale e i supporti specializzati.

Nell'ultimo controllo, i carabinieri di Volterra, con il prezioso contributo del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pisa, hanno effettuato un'ispezione in un cantiere nella loro area di competenza.

Al termine delle verifiche, i militari hanno denunciato il titolare di una società edile per non aver adottato le adeguate precauzioni per eliminare i rischi di caduta di persone e oggetti dall'alto. Di conseguenza, l'attività è stata sospesa e sono state imposte sanzioni e multe per un totale di poco meno di 5.000 euro.