Conto alla rovescia per Leggenda, il festival della lettura per tutte le età

Tutto pronto per il festival della lettura e dell'ascolto in programma dall'11 al 14 maggio 2023 a Empoli. Una sesta edizione già da grandi numeri che parlerà ai piccoli del ‘Nido dei Nidi’ come ai ‘Ragazzi leggendari’ che sono cresciuti in termini di partecipazione.

Quest’anno ben 42 ragazze e ragazzi, 13 in più rispetto allo scorso anno, hanno accettato la sfida e con professionalità si stanno preparando ad intervistare gli ospiti di questa nuova edizione con l’aiuto delle bibliotecarie Claudia e Antonella e della tutor Alice.

Una squadra fortissima formata da appassionati lettori ma soprattutto da ragazzi e ragazze che amano mettersi in gioco e addentrarsi nel territorio vasto e magnifico delle storie.

Il progetto quest’anno, oltre la partecipazione dei ragazzi che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, che mette al centro non solo la voglia di leggere ma quella di protagonismo dei giovani lettori, prevede la presenza speciale dei ragazzi e delle ragazze del gruppo di lettura junior della Biblioteca che frequentano l’ultimo anno della scuola primaria oltre a quella dei veterani che quest’anno frequentano la classe prima della scuola secondaria di secondo grado.

LA SQUADRA DEGLI SFIDANTI - I 42 sfidanti frequentano le scuole secondarie di primo grado Vanghetti, Busoni e Calasanzio, il Liceo Classico Virgilio, l’Istituto Tecnico commerciale Enrico Fermi ed ancora studenti della scuola primaria Sibilla Aleramo di Vinci, della Santissima Annunziata e Pascoli di Empoli.

PROGRAMMA DELLE INTERVISTE DEI ‘RAGAZZI LEGGENDARI’ - Ecco le formazioni e gli appuntamenti dell’edizione 2023: mercoledì 10 maggio 2023, alle 17.30, Bernardo, Violante, Lucrezia, Anna, Sofia e Giovanni guidati dalla bibliotecaria Claudia modereranno l’incontro con Chiara Lorenzoni che presenterà il libro, Come un seme di mela, Il Castoro, 2022; giovedì 11 maggio, alle 17, Anna, Aurora, Diana, Andrea, Elia, Rebecca e Daniela insieme alla bibliotecaria Antonella modereranno l’incontro con Stefano Tofani che parlerà dei suoi libri, Sette abbracci e tieni il resto e Nuvole zero, felicità ventitrè editi da Rizzoli nel 2021; venerdì 12 maggio, alle 15.30, la squadra composta da Francesco, Tommaso, Sole, Leonardo, Andrea, Ettore e Clorinda, capitanata dalla bibliotecaria Claudia e dalla tutor Alice, avrà il piacere di scoprire tutte le curiosità sul libro La rivincita dei matti, Mondadori, 2022 intervistando Pierdomenico Baccalario; sempre venerdì 12 maggio, alle 17, Anna, Carlo, Lorenzo, Ambra, Cecilia, Nadia e Asia insieme alla bibliotecaria Claudia e alla tutor Alice condurranno l’intervista a Manlio Castagna che ci racconterà del suo romanzo Draconis Chronicon, Mondadori, 2022. Sabato 13 maggio, alle 10, sarà la volta del gruppo composto da Vittoria, Ayoub, Lavinia, Carlo, Ginevra, Noemi, Sofia e Alessia seguiti dalla bibliotecaria Antonella, avranno il piacere di dialogare con Anna Sarfatti circa il suo ultimo romanzo, Il nido del tempo, Giunti, 2023; ed infine sabato 13 maggio, alle 17, Amelia, Maira, Bianca, Carolina, Giorgia, Cristina e Iole concluderanno questa edizione dei Ragazzi leggendari moderando l’incontro con Alessandro Pasquinucci che presenterà il suo romanzo, Alive, Pelledoca Editore, 2022.

LE GIORNATE DE ‘Il NIDO DEI NIDI’ - Quest'anno durante le giornate del Festival Leggenda, oltre agli eventi di apertura e chiusura e alle diverse proposte di lettura dedicate ai piccolissimi, sarà allestita una mostra che darà conto del progetto continuità "Incontriamoci conoscendo il Chebicché” realizzato in questo anno educativo/scolastico nei nidi d'infanzia pubblici e privati e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie collocate in loro prossimità.

ll progetto, accolto dai servizi educativi e dalle scuole dell’infanzia con grande entusiasmo, ha portato alla realizzazione di tante belle esperienze di condivisione tra adulti e di gioco tra bambini e la mostra rappresenta una “piccola” restituzione di tutto quello che è stato vissuto in questi mesi.

Ecco gli appuntamenti: sabato 13 maggio, alle 11, “Incontriamoci conoscendo il Chebicché”, apertura della mostra sul progetto continuità nido-scuola infanzia, alle 11.45 lettura animata de "Il Chebicché" insieme a Pietro e la sua mamma Lucia Mostardini, autrice. A seguire laboratorio "Coloriamo le emozioni" con Damiano Salvadori, illustratore; dalle 16 alle 18.30 lettura ad alta voce e lettura animata con scatola narrante, a cura del personale educativo dei servizi per l’infanzia pubblici e privati del Comune di Empoli. Domenica 14 maggio, dalle 10 alle 12.30 lettura ad alta voce e lettura animata con scatola narrante, a cura del personale educativo dei servizi per l’infanzia pubblici e privati del Comune di Empoli; "Elmer a modo nostro. I Leggendari Nonni della Chiarugi leggono ai bambini e alle bambine", alle 17, il racconto della storia di “Elmer” a cura degli ospiti della R.S.A. Vincenzo Chiarugi.

La mostra sul progetto continuità nido-scuola infanzia rimarrà aperta sabato e domenica negli stessi orari.

Le iniziative saranno a ingresso libero senza prenotazione.

Per maggiori informazioni consultate il sito di Leggenda www.leggendafestival.it.

‘Leggenda festival’ è organizzato dalla biblioteca comunale Renato Fucini (direzione artistica e progettazione) in collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro (direzione artistica della sezione ascolto), il Centro Studi “Bruno Ciari”, le librerie cittadine Libreria NessunDove, Libreria Rinascita e La San Paolo Libri & Persone, il liceo delle scienze umane Il Pontormo e con il sostanziale supporto di Regione Toscana, Unicoop Firenze, VoipVoice – Inside Factory e PromoCultura.

CONTATTI - Per ulteriori informazioni sul Festival Leggenda, sui protagonisti, sul programma e sulle prenotazioni agli eventi, è possibile consultare il sito www.leggendafestival.it, la pagina Facebook @Leggendafestival, il profilo Instagram @leggendafestival, inviare una mail all’indirizzo leggenda@comune.empoli.fi.it o chiamare la biblioteca al numero 0571 757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa