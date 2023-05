Cooperazione tra Italia, Unione Europea e Africa per ricerca e innovazione: il ruolo della Sant'Anna

Una giornata di confronto per approfondire la cooperazione tra Italia, Unione Europea e Africa in materia di ricerca e innovazione, per fissare lo “stato dell’arte”, per individuare le prospettive future di sviluppo e, soprattutto, per definire quale ruolo può ricoprire la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Sono i temi principali dell’evento di lunedì 8 maggio, con inizio alle ore 11.00 in aula magna, aperto dai saluti istituzionali di Sabina Nuti, rettrice. La giornata di studio si articola in due sessioni.

La prima sessione è coordinata da Andrea de Guttry, docente di Diritto Internazionale, e sarà dedicata alla presentazione delle attività di ricerca, formazione e cooperazione in Africa e con l’Africa in corso alla Scuola Superiore Sant'Anna. Sono previsti interventi sull’agricoltura e sulla sostenibilità da parte di Leonardo Caproni, ricercatore di Genetica Agraria, e di Eleonora Annunziata, docente di Economia e Gestione delle Imprese; sulla sanità da parte di Milena Vainieri, docente coordinatrice del Laboratorio MeS Management e Sanità dell’Istituto di Management; sul diritto, sulla governance della sicurezza e sui diritti umani da parte di Francesco Strazzari, docente di Relazioni Internazionali, e di Chiara Tea Antoniazzi, assegnista di ricerca in Diritto Internazionale.

A chiusura di questa prima sessione Enrico Pè, docente di Genetica Agraria, presenta le linee strategiche di AfricaConnect, il progetto strategico della Scuola Superiore Sant'Anna per rispondere alle problematiche sempre più rilevanti del continente africano, con un approccio partecipativo, transdisciplinare e applicativo. L’obiettivo è contribuire allo sviluppo inclusivo e sostenibile dell’enorme potenziale del continente.

La seconda sessione è coordinata da Fulvio Esposito, presidente del Nucleo di Valutazione della Scuola Superiore Sant'Anna, e si concentra sullo stato attuale e futuro della cooperazione tra Italia, Unione Europea, Africa in materia di ricerca e innovazione, dando la parola agli stakeholders. Sono previsti gli interventi di Maria Cristina Russo (videomessaggio), director of Global Approach and International Partnerships, Directorate-General for Research and Innovation, European Commission; Gianluigi Consoli, direttore generale dell’Internazionalizzazione e della Comunicazione del Ministero dell’Università e della Ricerca; Vincenzo Lorusso, policy officer, Directorate-General for Research and Innovation, European Commission; ambasciatore Giuseppe Mistretta, direttore centrale per i Paesi dell’Africa Sub-sahariana della direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La giornata di confronto è conclusa dall’intervento di Arianna Menciassi, prorettrice vicaria della Scuola Superiore Sant'Anna, per annunciare i prossimi passi di questo percorso.

L’evento è trasmesso in diretta sul canale YouTube della Scuola Superiore Sant'Anna al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=eS-zJtcf8eU.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa