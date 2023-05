Artigianato, gusto e giochi per bambini: cosa fare nel primo weekend di maggio

Villa Bottini, Lucca

Dal gusto all'artigianato fino ad un viaggio intergalattico nel mondo di Guerre Stellari. Questo fine settimana ce n'è per tutti in Toscana, dall'intrattenimento per i più piccoli alle passeggiate con degustazioni per i più grandi. Ecco qualche idea per godersi all'aria aperta il primo weekend di maggio 2023, sabato 6 e domenica 7.

Capraia e Limite. Tutto pronto nel borgo medievale di Capraia Fiorentina che sabato 6 e domenica 7 maggio torna ad animarsi con l’iniziativa "Capraia e il suo Castello diVino", giunta alla seconda edizione. Sabato è in programma la “Passeggiata nella storia verso il Castello diVino”, con ritrovo e partenza alle 15.30 di fronte al Museo Remiero in piazza Cesare Battisti, si snoderà attraverso un facile percorso escursionistico di 7 km. E poi ancora foto in mostra, musica, animazione di strada e apericena al tramonto con le aziende vitivinicole del territorio. Domenica completamente dedicata a bambini e ragazzi con la caccia al tesoro "La gallina dalle uova d'oro", un gioco a squadre a tema medievale - Qui il programma completo

Certaldo. Un'intera giornata all'insegna della scoperta dei prodotti tipici di Certaldo e del territorio, ammirando il paesaggio toscano. È "Degustando in Terrazza", l'evento organizzato dall'Associazione per la Promozione degli Scambi Interculturali, in collaborazione con il Comune di Certaldo e la Pro Loco Certaldo, in programma per domenica 7 maggio sulla Terrazza Calindri in Certaldo Alto. Dalle 11 alle 21 di sera, i partecipanti potranno degustare prodotti della filiera corta come vino, olio, salumi, formaggi, gelato, cipolla di Certaldo. Inoltre sarà possibile acquistare le specialità direttamente dalle aziende presenti e ascoltare dai produttori locali storie e metodi di produzione. Per informazioni: 334 3044195

Empoli. Domenica 7 maggio il Comitato Uisp Empoli Valdelsa Aps organizza la 35° edizione della tradizionale pedalata "Bicincittà", per promuovere educazione ambientale, cultura urbana e mobilità sostenibile a misura dei cittadini. Il ritrovo è previsto in piazza Matteotti alle 9.30. Da qui si partirà per un percorso cittadino, adatto a tutti, che avrà una lunghezza complessiva di 7 km. Dal centro verso il polo scolastico di via Bonistallo per poi toccare Pontorme e tornare di nuovo in piazza Matteotti. Tutte e tutti i partecipanti sono invitati a indossare una maglietta colorata per colorare la città e affermare il diritto ad una mobilità sostenibile.

Castelfranco di Sotto. Arriva sabato 6 e domenica 7 maggio "Castelfranco in gioco", un’iniziativa che porterà nel Centro Storico del paese un’ondata di entusiasmo, con tanti eventi interamente dedicati ai bambini e alle bambine, ad ingresso libero e gratuito. Il progetto, realizzato da Arci Valdarno Inferiore con la direzione artistica di Terzostudio Progetti per lo spettacolo, è co-progettato con l'Amministrazione Comunale di Castelfranco di Sotto e finanziato dalla Regione Toscana all'interno del progetto di animazione territoriale "Facciamo Centro". Le attività si svolgeranno nel pomeriggio, dalle 15,30 alle 19: Sabato 6 maggio con giochi, indovinelli, enigmi, rompicapo per tutta la famiglia, spettacolo di ventriloquia e pupazzi “Mondo pupazzo” a cura di Nicola Pesaresi e infine il laboratorio del legno “La bottega di Geppetto” a cura di Fantulin. Sarà possibile costruire un giocattolo, un burattino che ognuno potrà portarsi a casa. Domenica pomeriggio ancora enigmi per tuta la famiglia, il laboratorio della scuola di magia di Federico Pieri e spettacolo di magia comica "Abracadabra". Dalle 16 al via con "Gioca la piazza", un allestimento di giochi di legno per tutta la famiglia.

Greve in Chianti. Enodegustazioni e turismo del vino questo weekend, dalle 11 alle 18.30 di sabato 6 e domenica 7 maggio con la nuova edizione di Anteprima Vino al Vino, ideata e promossa dall’Unione Viticoltori di Panzano in Chianti. Le cantine dell’Unione si sveleranno offrendo uno "Sneak Peek", vale a dire una sbirciata in anteprima all’interno della loro produzione. La formula è semplificata con l’acquisto di un unico ticket di 30 euro in una qualsiasi delle cantine da cui i visitatori potranno scegliere liberamente di iniziare il loro tour oppure nel punto di raccolta alla Galleria "Vino dell’Arte" di Tenuta Casenuove in Via Chiantigiana 62, a Panzano in Chianti. In questa occasione sarà consegnata la tracolla con il bicchiere di degustazione, la mappa del territorio e quattro percorsi consigliati per ottimizzare la propria visita, ammirando dalle colline indimenticabili percorsi panoramici e gustando nel tragitto alcune delle bellezze artistiche della Toscana.

Lucca. Da Venerdì 5 a Domenica 7 Maggio, la nuova edizione di primavera di Fashion in Flair, animerà il giardino, nella sua piena fioritura, e le eleganti sale affrescate di Villa Bottini a Lucca: presenti 115 artigiani, provenienti da tutta Italia, in rappresentanza del Made in Italy, che saranno i protagonisti della XIII edizione di Fashion in Flair, la Mostra-Mercato dell’alto artigianato, della moda, dell’arte e del design, promossa dall'Associazione Culturale "Eccellenti Maestrie", in collaborazione con il Comune di Lucca, e con il sostegno del Consiglio Regionale della Toscana e della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Tre giorni di shopping per scoprire le proposte moda Primavera-Estate, e per acquistare abiti e accessori donna, uomo e bambino, frutto di lavorazioni artigianali caratterizzate da tipicità ed unicità. Sabato 6 e domenica 7, il programma si arricchirà con una serie di laboratori artigianali di riuso creativo, per adulti e bambini, organizzati in collaborazione con l’associazione Terra di Tutti. Ingresso libero alla mostra.

Pisa. Che ci fanno Darth Vader, gli Stormtrooper, Luke Skywalker e Leila a Pisa? i personaggi di Star Wars saranno in città sabato 6 e domenica 7 maggio per "Star Event", il weekend dedicato agli appassionati della leggendaria saga ideata da George Lucas con due giorni di esibizioni dal vivo, combattimenti coreografici, costuming, Lego Star Wars, Scuola Padwan ed laboratori spaziali - Qui i dettagli.

Quattro giorni all'insegna del gusto con il ritorno del Pisa Street Food. La nuova edizione torna in Piazza Don Minzoni, zona Ponte della Vittoria e Giardino Scotto, da giovedì 4 maggio (dalle 18 alle 24), venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio (dalle 11.30 alle 24). Varietà dal mondo per tutti i gusti con la cucina vietnamita, thailandese, argentina, marocchina, messicana e spagnola, oltre alle specialità regionali tipiche italiane e toscane e un truck con prodotti 100% gluten free. Non mancherà lo spettacolo con la musica live.

Firenze. Artefacendo, la mostra mercato dedicata da CNA al meglio dell’artigianato artistico, sabato 6 e domenica 7 maggio torna nella consueta location di Piazza dei Ciompi a Firenze (ore 10-20). Un’occasione per valorizzare e promuovere il meglio dell’artigianato artistico, della moda e del complemento d’arredo. Produzioni artigiane originali realizzate con lavorazioni specifiche da 21 botteghe. Oggetti vari, per tutti i gusti, sempre di altissima qualità e al 100% italiani. Artefacendo è organizzata da CNA, con il patrocinio del Comune di Firenze e il sostegno di Enegan.

Domenica 7 maggio a Campo di Marte torna "Campo di Marte in Fiera", la grande fiera mercato in Viale Manfredo Fanti, con stand di abbigliamento, gastronomia, oggettistica per la casa e artigianato locale. In occasione della Fiera, l’US Affrico organizza la Sagra dell’Affrico, che si svolgerà negli spazi esterni della polisportiva di Viale Fanti, dalle ore 12 alle ore 15. Nel menù della Sagra dell’Affrico non mancheranno i tortelli mugellani al ragù toscano, o ancora le penne alla carrettiera con ricotta salata. Come secondi proposto lo stinco al forno o la rosticciana e salsiccia con contorno di patate arrosto. Non potevano mancare in menù i fritti croccanti e gustosi, ormai diventati un “cult” delle sagre dell’Affrico: i carciofi fritti e le patatine fritte. E per concludere in dolcezza la crostata di frutta fresca con crema chantilly e i tradizionali cantucci e vin santo.