Dem Festival, il bilancio: "Una realtà condivisa e partecipata"

"Il Dem Festival è diventato una manifestazione in cui i cittadini empolesi e toscani si riconoscono e non posso che essere felice che l'idea immaginata quattro anni fa si sia trasformata in una realtà condivisa e partecipata: grazie di cuore davvero a tutti e tutte per averci dato ancora una volta fiducia e voglia di prendere parte a questo progetto comune".

Così Lorenzo Cei, segretario del Partito Democratico di Empoli, fa il punto sull'edizione 2023 della manifestazione organizzata dal Partito Democratico di Empoli, arrivata al termine dopo quattro giorni di iniziative di approfondimento, di dibattiti e confronti e di momenti anche per i più piccoli, ospitati al Palazzo delle Esposizioni di Empoli.

Numeri alla mano, l'ultima edizione ha messo insieme diciotto eventi, sessantadue ospiti, sei laboratori, coinvolto undici associazioni del territorio presenti nell'Agorà del Pd e ancora ha proposto una rassegna di corti di animazione per bambine e bambini, senza trascurare i momenti di 'semplice' convivialità.

"A questi dati si aggiungono più di cento volontari del PD Empoli, a cui va il mio più grande ringraziamento, e un pubblico numerosissimo - continua Cei - La quarta edizione del Dem Festival ci ha consentito di ascoltare protagonisti di storie diverse e portare la riflessione politica in mezzo alle persone con l'obiettivo di capire il presente e immaginare, insieme, scenari possibili del nostro futuro. La Mito Politica esiste ed esiste solo se qualcuno ci crede. Noi a Empoli ci crediamo e crediamo che, in un momento così complesso, stare insieme sia il presupposto sul quale costruire una città aperta, dinamica e solidale. Sono particolarmente felice di aver condiviso un momento di confronto sul futuro di Empoli con Sinistra Italiana e Azione proprio durante il nostro festival. Ci diamo appuntamento al prossimo anno ancora più carichi di entusiasmo e sempre più convinti di poter migliorare, nonostante tutto, questo nostro intricato mondo".

Soddisfazione condivisa anche da Vittoria Alfaroli, segretaria dei Giovani Democratici:

"Un luogo per il dialogo, per il dibattito politico e culturale, per il gusto dello stare insieme e della convivialità: questo è il Dem Festival - sottolinea - Con la quarta edizione, ci siamo avvicinati sempre di più ai nostri propositi: progettare uno spazio comunitario per tante generazioni diverse, riuscendo a parlare a tutti coloro che anche soltanto per curiosità scelgono di fare tappa al Palazzo delle Esposizioni che ci ospita. Siamo molto contenti, per esempio, di aver coinvolto gli studenti empolesi, numerosissimi ad alcune delle nostre iniziative. Ogni anno a chiusura del Festival pensiamo già a come migliorarci e proviamo a immaginare la prossima edizione e quest'anno non fa eccezione. Intanto, tutti noi Giovani Democratici ci teniamo a ringraziare per la fiducia il Pd di Empoli, tutti i volontari e le persone che hanno animato questi giorni di festa".