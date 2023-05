Don Ciotti a Empoli incontra gli studenti per Battiti 2023

Si intitola "Sasso carta e forbici" ed è un evento che parla a ragazze e ragazzi. Parla in particolare di legalità, un valore che inevitabilmente ne porta con sé altri, preziosi, come il rispetto, la giustizia, il contrasto a tutto ciò che è illegale. Protagonista dell'iniziativa, don Luigi Ciotti. Ispiratore e fondatore nel 1965 del Gruppo Abele, realtà di aiuto e sostegno a chi vive situazioni di disagio ed emarginazione dovute anche a dipendenze, e nel 1994 dell'associazione Libera, contro i soprusi delle mafie in Italia, don Ciotti dialogherà con studentesse e studenti, pronto a rispondere alle loro domande e a raccontare la sua lotta contro la mafia. Lo farà domani, venerdì 5 maggio 2023, a partire dalle 10.30 al Teatro Excelsior di Empoli.

L'incontro, esclusivamente rivolto alle classi delle scuole secondarie di secondo grado che hanno aderito all'iniziativa, sarà aperto dai saluti istituzionali dell'assessore alla Legalità del Comune di Empoli, Massimo Marconcini. All'evento, organizzato dagli uffici Cultura, Turismo e Sportello unico eventi del Comune di Empoli e dalla biblioteca comunale "Renato Fucini" in collaborazione con il Gruppo Abele, sarà presente anche il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, in rappresentanza della Città Metropolitana di Firenze.

Parteciperanno complessivamente quindici classi degli istituti superiori empolesi 'Ferraris Brunelleschi', 'Il Pontormo' e 'Virgilio'.

L'iniziativa rientra nell'ambito di "Battiti - Difendiamo la legalità", progetto promosso dall'amministrazione comunale di Empoli per promuovere la cultura della legalità, a partire proprio dai più piccoli e dai ragazzi. L'incontro con Don Ciotti rappresenta di fatto l'evento di apertura del calendario 2023 di "Battiti", alla seconda edizione. Il progetto, che vede il Comune di Empoli partner dell'associazione Avviso Pubblico, vuole promuovere fin dalla sua prima edizione una profonda riflessione sul concetto di legalità e moralità. Quest'anno il progetto è stato finanziato anche con le risorse del Fondo sugli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, istituito dal Ministero degli Interni: si tratta di un risarcimento da circa 15mila euro, riconosciuto al Comune di Empoli, per le minacce ripetute, subìte e denunciate, dalla sindaca Barnini.

All'interno del percorso di "Battiti", si inserisce "Battiti Leggendari", un'appendice dedicata al tema delle mafie, che nasce dall'incontro fra "Leggenda - Festival della lettura e dell'ascolto", in programma in città dall'11 al 14 maggio, e "Battiti". Programma alla mano, gli appuntamenti proseguiranno per tutto il mese di maggio.

"Parlare di legalità, raccontare l'importanza di questo valore è una responsabilità di ognuno di noi, a partire dalle istituzioni - sottolinea la sindaca di Empoli, Brenda Barnini - Legalità non è e non deve apparire come una parola 'vuota': dentro c'è il senso del rispetto dell'altro, c'è l'importanza della difesa della giustizia, c'è il vivere come una comunità. La legalità è quella 'bussola' che deve guidarci nel fare le nostre scelte, vale per gli adulti e vale per bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Anche da piccoli, magari nel semplice svolgimento di un gioco, siamo chiamati a scegliere fra lo stare o meno nelle regole. Per questo, sono convinta che il progetto "Battiti' e con esso il progetto "Battiti Leggendari" siano strumenti preziosi attraverso i quali sensibilizzare su questo tema anche grazie alla testimonianza di personalità come Don Luigi Ciotti, da anni in prima linea a fianco di chi vive situazioni di disagio e nella lotta alle mafie. Credo che gli studenti empolesi abbiano un'opportunità straordinaria, quella di dialogare con chi ha scelto di impegnarsi in prima persona perché la legalità abbia voce e gambe".

"Il progetto Battiti per l'amministrazione ha un valore eccezionale in quanto ruota intorno al tema della legalità e lo fa attraverso un programma ricco, capace di parlare anche ai più piccoli attraverso 'Battiti Leggendari' - spiega l'assessore alla Legalità del Comune di Empoli, Massimo Marconcini - Il programma 2023 prenderà il via con Don Ciotti, uno dei capisaldi della lotta alla criminalità organizzata, che sarà nostro ospite in occasione di un incontro riservato agli studenti delle scuole superiori. Si proseguirà poi con varie iniziative fra le quali due dedicate alla formazione per gli amministratori locali e per il personale del Comune. Non possiamo che essere soddisfatti e orgogliosi di un progetto che, ogni anno, grazie al lavoro degli Uffici che ci tengo a ringraziare, propone contenuti significativi e di indubbio valore per tutta la nostra comunità, contribuendo a diffondere la cultura della legalità".

In particolare, nell'ambito di "Battiti Leggendari" rientrano due appuntamenti in programma giovedì 11 maggio, rivolti esclusivamente alle scuole: l'autrice Sara Loffredi, al mattino e nel primo pomeriggio, incontrerà sei classi delle primarie empolesi per presentare loro "La costituzione degli animali" e "Le elezioni degli animali" (Edizioni Piemme). Doppio appuntamento, con iniziative questa volta aperte a tutte e a tutti, anche domenica 14 maggio: alle 16 al Palazzo delle Esposizioni si terrà la presentazione del libro "Ero un bullo" (De Agostini) alla presenza dell'autore Andrea Franzoso e del protagonista del libro, Daniel Zaccaro, oltre che del presidente del Consiglio comunale, Alessio Mantellassi, il quale porterà i saluti dell'amministrazione comunale (modera la giornalista Samanta Panelli); alle 17.30 la Sala Maggiore della biblioteca comunale ospiterà invece la presentazione del libro "La scuola più bella che c'è. Don Milani, Barbiana e i suoi ragazzi" (Mondadori), alla presenza di Francesco Niccolini, Luigi D'Elia e Sandra Gesualdi (modera l'assessore alla Legalità del Comune di Empoli, Massimo Marconcini). "Battiti Leggendari" prosegue poi lunedì 15 maggio al Palazzo delle Esposizioni con la presentazione a sei classi delle scuole medie, alla presenza dell'autore, del libro di Andrea Franzoso "Ero un bullo" per poi concludersi martedì 16 maggio con un altro incontro che vede protagonista lo stesso autore: al Cenacolo degli Agostiniani di via dei Neri, presenterà a sei classi delle scuole primarie i libri "Ero un bullo" e "Viva la Costituzione".

"Battiti" comprende anche due eventi formativi: il primo, per amministratori, staff, dirigenti e responsabili comunali, si terrà lunedì 15 maggio dalle 15 alle 18 a La Vela Margherita Hack, in via Magolo 32, ad Avane, con relatori Giovanni Grandi, dell'Università di Trieste, e Giuseppina Pacilli, dell'Università di Perugia (modera Andrea Franzoso, autore del libro "Il disobbediente" (Rizzoli)); il secondo invece è previsto per martedì 16 maggio, dalle 14.30 alle 17.30, nel Palazzo delle Esposizioni, con Laura Valli, dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, Enrico Carloni, dell'Università di Perugia, e Andrea Franzoso, autore de "Il disobbediente" (modera Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico).

Infine, martedì 23 maggio alle 21, il Teatro Shalom sarà palcoscenico di uno spettacolo che omaggia e celebra il trentesimo anniversario della strage dei Georgofili, avvenuto nella notte fra il 26 e il 27 maggio 1993, a Firenze: l'attentato terroristico, commesso tramite l'esplosione di un'autobomba da Cosa Nostra, costò la vita a cinque persone e provocò il ferimento di decine di persone. "Una storia sbagliata", il titolo della rappresentazione a cura di Sine Qua Non.

