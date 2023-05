Empoli Swarm in corsa per le finali del Campionato nazionale Dodgeball

Si giocheranno domenica 7 maggio a Faenza al Pala Bubani le finali del Campionato Nazionale di Dodgeball promosso dall’Associazione Italiana Dodgeball - AIDB e dal Centro Sportivo Italiano.

Alle finali ci saranno ben 3 compagini empolesi della società Empoli Swarm Dodgeball a contendersi l’oro. I gialloneri sono riusciti infatti a strappare un biglietto per le finali per 3 categorie su 3, unica società a compiere quest’impresa oltre agli Shamrock Ravenna.

Il campionato 2022/2023 terminerà come di consueto con le Final Four, dove le 4 società che si sono classificate meglio nella stagione avranno la possibilità di giocarsi il 1° posto in campionato.

Apriranno le danze alle 10:30 i ragazzi della categoria Open, che dopo il 4° posto durante una regular season fatta di troppi bassi in semifinale se la dovranno vedere contro la corrazzata Shamrock Ravenna. Servirà l’impresa per i nostri gialloneri per potersi classificare in finale.

Alle 11:25 sarà poi il turno delle ragazze della categoria femminile. Le nostre empolesi dopo una stagione emozionante dove si sono classificate al 3° posto in semifinale se la dovranno vedere con le Lady Lions di Orsago. Le ragazze sono chiamate a ripetere le belle prestazioni viste durante la stagione per cercare di conquistarsi la finale.

Chiuderanno le semifinali alle 12:20 i piccoli della categoria under16! Come le ragazze si sono classificati al 3° posto durante una stagione emozionante che ha visto una bellissima crescita dei piccoli Swarm, e come le ragazze se la dovranno vedere contro degli avversari che vengono da Orsago, i Venetica New Lions.

A seguire durante la giornata ci saranno poi le finali per il bronzo e quelle per l’oro.

Per vedere le partite basterà seguire i canali dell’Associazione Italiana Dodgeball – AIDB su Twitch e su Youtube, dove tutte le partite saranno trasmesse in diretta. Saranno inoltre caricati durante la giornata i risultati su Tournify cercando Campionati Italiani Dodgeball 2022/23 AIDB.

Fonte: Empoli Swarm Dodgeball