Ladri alla filiale Compass di Empoli in via Carrucci. Ieri sera alle 22.30 i malviventi hanno forzato una porta di servizio per portare via la cassaforte che conteneva circa 10mila euro, prima di scappare a bordo dell'auto. I carabinieri della compagnia di Empoli sono giunti subito nei locali della finanziaria per i rilievi e le indagini. Al vaglio la presenza di telecamere nella zona residenziale.