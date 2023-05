Giovani e lavoro, in Regione il confronto con Arcidiocesi e imprese

Un discussione tra istituzioni, mondo ecclesiastico, sistema delle imprese sul mercato del lavoro e l’accesso dei più giovani.

È l’incontro in programma il prossimo giovedì 11 maggio alle 17 in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati di Firenze (piazza Duomo 10) promosso dal’Arcidiocesi di Firenze con il patrocinio di Regione Toscana e in collaborazione con Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani. È intitolato “Giovani e lavoro, scommettiamo sulla capacità di futuro dei giovani” e sarà anche occasione per illustrare le esperienze di alcune ragazze e ragazzi toscani.

In apertura è previsto il saluto del cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, poi ci saranno gli interventi di Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di Commercio di Firenze, e di Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e consigliere delegato alle politiche giovanili.

Le conclusioni saranno a cura di Don Giovanni Momigli, direttore dell'Ufficio problemi sociali e lavoro dell'Arcidiocesi di Firenze.

"I giovani – dice Don Momigli, a proposito dell’evento - sono portatori di domande, di sogni e vanno ascoltati. Riteniamo che riflettere, ascoltando le aspirazioni, le esperienze e i progetti dei di ragazze e ragazzi, ma anche le loro difficoltà e le loro critiche all’esistente, sia condizione indispensabile per creare una sinergia intergenerazionale capace di una visione nuova di futuro e di cambiare anche il mondo del lavoro".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa