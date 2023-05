Il Commissario Mascherpa in visita a La Città dei giovani lettori 2023

Quest’anno Il Commissario Mascherpa, graphic novel della Polizia di Stato incentrata sulla lotta alle mafie e ai cybercrime, curata ed edita dalla rivista ufficiale Poliziamoderna, con la sceneggiatura di Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del Fumetto di Cosenza, e i disegni di Daniele Bigliardo, uno dei maestri del fumetto italiano che per anni ha dato vita a Dylan Dog, sbarca nel cuore della kermesse fiorentina La città dei giovani lettori.

Il Festival è parte de “La città dei lettori”, un progetto di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS, Direttore Gabriele Ametrano.

L’intenzione è quella di conquistare sempre più ragazzi e ragazze pronti a tuffarsi nell’avventura e soprattutto nelle indagini di polizia così come avvengono nella realtà.

Grazie alla collaborazione della Questura fiorentina, il quinto volume della fortunata serie de Il Commissario Mascherpa, Il ritorno dello scorpione (un poliziesco che si snoda dal narcotraffico alle trappole sul web) verrà presentato il 5 maggio alle 12.30 a Villa Bardini. Interverranno il Questore della provincia, Maurizio Auriemma, Annalisa Bucchieri, direttore di Poliziamoderna, e gli autori Luca Scornaienchi e Daniele Bigliardo che si cimenterà ad ammaliare gli spettatori dell’incontro disegnando dal vivo. A moderare l’incontro sarà il direttore de La città dei giovani lettori Gabriele Ametrano.

A Villa Bardini per tutta la durata del festival sarà attivo un corner di Poliziamoderna per promuovere oltre all’ultimo volume, anche gli altri libri della serie: La rosa d’argento, Mare nero, Banditi, e Onorata Sanità, i cui introiti sono devoluti al Piano Marco Valerio per il sostegno delle cure per le malattie pediatriche croniche e degenerative dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato

Fonte: Ufficio Stampa