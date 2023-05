Inaugurata la stele dedicata a David Sassoli a Le Croci

E’ stata scoperta questa mattina la stele dedicata a David Sassoli nella piazza a Le Croci, a lui intitolata. Così il Comune di Calenzano rende omaggio al presidente del Parlamento europeo, scomparso nel gennaio del 2022, ricordando il suo lavoro nelle Istituzioni Ue a difesa dei diritti umani, civili e sociali. Accanto alla stele è stata installata una panchina blu. Era stato il Consiglio comunale, nei mesi scorsi, a votare all’unanimità l’atto in cui si chiedeva di intitolare la piazza a Sassoli, la cui famiglia era originaria della frazione calenzanese.

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Riccardo Prestini, l’eurodeputato Brando Benifei, la zia di Sassoli Maria Cristina Ghelardi e gli alunni della scuola della scuola secondaria di primo grado Arrighetto da Settimello, che hanno approfondito la figura del Presidente del Parlamento e le istituzioni europee.

La data scelta per l’inaugurazione segna l’inizio, a Firenze, del Festival d’Europa che fino al 9 maggio vedrà eventi, incontri e dibattiti sullo “State of the Union”.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa