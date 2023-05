LàMIA cerca casa: "Dopo 30 anni convenzione non rinnovata per Villa Pacchiani"

È ufficiale: da ottobre 2023 l’associazione LàMIA, il Laboratorio Musicale di Santa Croce sull’Arno, non avrà più la sua sede storica presso il Centro di attività espressive di Villa Pacchiani in piazza Pasolini. L’amministrazione comunale di Santa Croce sull’Arno, infatti, ha deciso che a partire da ottobre 2023 non rinnoverà la convenzione con l’associazione LàMIA per la concessione degli spazi di Villa Pacchiani.

La decisione arriva come una doccia fredda per i soci dell’associazione. Si tratta principalmente di insegnanti e allievi impegnati nei corsi di musica che l’associazione LàMIA ha organizzato in questi spazi per quasi trent’anni, sempre con il sostegno dell’amministrazione comunale.

La decisione dell’amministrazione comunale è stata irrevocabile nonostante l’associazione LàMIA abbia tentato di mediare per trovare soluzioni alternative e risulta tanto più amara per chi l’ha subita arrivando all’indomani della pandemia da Covid-19, ovvero in un momento in cui finalmente e faticosamente si stavano riprendendo le consuete attività in modo regolare.

Dopo anni di inevitabili chiusure e paure finalmente le stanze della villa avevano ricominciato ad ospitare regolarmente i corsi di musica per allievi e allieve di ogni età, afferenti non solo da Santa Croce ma anche dai comuni limitrofi, ad evidenziare la qualità dell’offerta. Talvolta gli allievi sono figli o nipoti di altri ex allievi che tornavano volentieri a frequentare l’associazione, dimostrando un forte legame affettivo con essa. Fra le mura di villa Pacchiani sono passate almeno due generazioni di piccoli e grandi musicisti e musiciste, sostenuti nella loro crescita da un team affiatato e competente che per molti è stato quasi una seconda famiglia.

Ad oggi Làmia non ha una sede per poter continuare le sua attività il prossimo anno scolastico e dunque “cerca casa” e sostegno. L’associazione sarà grata a chiunque voglia condividere idee o proposte per provare a non concludere questa bellissima avventura e a non lasciare Santa Croce sull’Arno priva della sua scuola di musica, rendendo di fatto la comunità più povera sia dal punto di vista culturale che sociale-aggregativo. In tempi di guerra e dopo anni di pandemia non si può lasciar morire una realtà che attraverso la musica da anni e anni costruisce legami, offre mezzi espressivi, crea cultura e bellezza.

Contatti: infolamia@tiscali.it

Fonte: LàMIA