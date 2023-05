Perde la vita a 32 anni a Vinci, malore per la fidanzata sul luogo dell'incidente

Saranno effettuati accertamenti sulla salma di Matteo Moriani, il 32enne ritrovato morto dopo un incidente stradale in via Pietramarina a Vinci, avvenuto tra il 2 e il 3 maggio 2023. Il pm di turno ha disposto esami all'istituto di medicina legale di Careggi a Firenze, come avviene in questi casi per comprendere le ragioni dell'incidente. A seguito di questi esami, la salma verrà restituita per celebrare i funerali.

Dai primi rilievi della polizia municipale di Firenze, non ci sarebbero stati altri veicoli coinvolti nell'impatto, mentre purtroppo è stato chiaro fin da subito che la Fiat 500 del pizzaiolo originario del comprensorio del cuoio ha urtato con violenza un cipresso presente ai lati della strada, nella salita che porta da Sovigliana fino a Vitolini.

Proprio nella frazione collinare risiede la fidanzata, che è stata avvertita poco dopo l'identificazione della salma. La giovane è stata sul luogo dell'incidente e a causa dello shock ha avuto un malore. Un'ambulanza è stata portata sul posto per precauzione ma non c'è stato il trasferimento in pronto soccorso.

Matteo Moriani aveva trovato la stabilità con una passione grande come quella per la pizza e stava mettendo su famiglia, dopo anni di viaggi come la lunga esperienza di Tenerife. Purtroppo i suoi sogni e quelli dei suoi familiari sono stati interrotti drammaticamente in via Pietramarina.