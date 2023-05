Un melograno per la vita, Empoli e Castelfiorentino ricorderanno i migranti morti in mare

Sono tanti e continuano a crescere i Comuni toscani che aderiscono alla campagna “Un melograno per la vita”: l'obiettivo è che tutte le amministrazioni piantino un melograno in un giardino pubblico per “ricordare le stragi dei migranti, per operare affinché non si spezzino più vite innocenti, per restare umani”. Accanto al melograno, una targa con queste parole: “Sono nato in memoria delle tante vite perse nella speranza di un futuro migliore. Basta morti durante le migrazioni".

All’appello dell’iniziativa, lanciata da Donne per la pace insieme a Legambiente Toscana, Arci, Anpi e Arci , hanno finora risposto i Comuni di Prato, Firenze, Pistoia, Pisa, Bagno a Ripoli, Santa Luce, Viareggio, Barberino Tavarnelle, San Casciano Val di Pesa, Rosignano Marittimo, Castagneto Carducci, Campiglia Marittima, Collesalvetti, Capannori, Massa e Cozzile, Pontassieve, Lastra a Signa, Camaiore, Cecina, Castelfiorentino, Empoli, Incisa, Bientina, Rosignano Marittimo, Calcinaia, Reggello, Calci, Marliana, Pienza, Fiesole, Bientina, Grosseto, Asciano, Campiglia Marittima e Livorno.

Un'iniziativa che dunque vede l’adesione di amministrazioni di ogni colore politico, unite per dare un segnale simbolico di pace. Per adesioni: melogranodivita@gmail.com

Fonte: Anci Toscana