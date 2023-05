Minaccia di togliersi la vita sui social, la polizia lo trova e scongiura l'estremo gesto

Questa notte a Pisa l'intervento della polizia ha scongiurato l'estremo gesto di un uomo. Tutto è partito dalla segnalazione della sala operativa della Questura di Livorno in merito ad una foto postata sui social da un cittadino residente nella città labronica, che lo ritraeva con un cappio al collo e con alcune frasi in didascalia che facevano temere un gesto inconsulto da parte dell'uomo.

La questura di Pisa si è dunque messa sulle tracce dell'uomo, geolocalizzandolo in zona Calambrone e insieme ad una pattuglia di Livorno, gli agenti si sono recati sul posto. Il soggetto, rintracciato, è stato trovato fuori dalla propria auto con una corda legata al collo ma non ancora legata all'altra estremità. Riportato alla calma e liberato dal cappio, l'uomo ha riferito alla polizia di una situazione personale difficile che lo aveva spinto a tentare l'estremo gesto. Una volta tranquillizzato, è stato accompagnato in pronto soccorso, dove è stato trattenuto per accertamenti.