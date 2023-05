Pedofilia e Pedopornografia: in Toscana nel 2022 denunciate 101 persone, 15 gli arresti

La Polizia Postale ha condiviso i dati riguardanti Pedofilia e Pedopornografia nella Giornata Nazionale contro questi fenomeni, sottolineando la protezione dei minori da ogni forma di rischio in ambito cibernetico. La lotta contro l'abuso sessuale commesso attraverso la rete ha portato ad un aumento del numero di soggetti adulti arrestati per reati di pedopornografia, adescamento online e abuso sessuale. La Polizia Postale è costantemente impegnata nella protezione dei minori, così come i genitori e la scuola, che hanno a disposizione strumenti per rendere la tutela dei bambini una realtà.

Il Centro operativo della Polizia Postale per la “Toscana”, nel corso del 2022, ha denunciato 101 persone per reati connessi allo sfruttamento sessuale dei minori online, ha effettuato 15 arresti e 90 perquisizioni su tutto il territorio regionale, registrando, rispetto agli anni precedenti un sostanziale aumento dei casi inerenti alla pedopornografia e all’adescamento online, relativamente a tutti gli indici rilevati (arresti, attività di perquisizione e persone denunciate).

Tra le numerose attività di polizia giudiziaria, nello scorso mese di dicembre è stata eseguita un’operazione di particolare rilievo, denominata “DICTUM”, scaturita da una segnalazione pervenuta nell’ambito dell’attività di cooperazione internazionale che, complessivamente, ha consentito di denunciare all’Autorità Giudiziaria 31 persone, tutte residenti in Toscana, che all’interno di un noto servizio estero di cloud storage si procuravano e condividevano immagini e video realizzati utilizzando minori degli anni diciotto. Cinque di questi indagati sono stati arrestati in flagranza di reato, durante l’esecuzione delle attività di perquisizione disposte a loro carico dalla Procura della Repubblica di Firenze, perché trovati in possesso di un’ingente quantità di materiale pedopornografico.

Dall’inizio del 2023, infine, il Centro operativo della Polizia Postale per la “Toscana” ha denunciato 21 persone, effettuato 3 arresti e 8 perquisizioni in ambito regionale, per reati connessi allo sfruttamento in rete di minori.