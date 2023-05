Processione Mariana, sono previste alcune modifiche alla viabilità

Per permettere lo svolgimento della Processione Mariana, in programma a Empoli con inizio dalla chiesa della Collegiata di Sant'Andrea in piazza Farinata degli Uberti e conclusione nella chiesa della Madonna del pozzo in piazza della Vittoria, domenica 7 maggio 2023 è prevista l'adozione di alcuni provvedimenti di viabilità temporanei.

I provvedimenti, come disposto dall'ordinanza 252 del 28 aprile 2023 (https://bit.ly/3LIaIt3), saranno in vigore dalle 21 alle 23 di domenica 7 maggio: in particolare, è prevista la sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della processione lungo il percorso che, partendo da piazza Farinata degli Uberti, proseguirà in via Lavagnini, piazza Garibaldi, via Chiarugi, via Pulidori, via Chimenti, piazza Matteotti, via Ridolfi, piazza Matteotti, via Salvagnoli, piazza Gramsci, via Socco Ferrante e via Tinto da Battifolle per poi concludersi in piazza della Vittoria.

