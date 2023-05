I carabinieri di Volterra , a conclusione di una spedita attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà una persona per furto. Nello specifico, al termine degli accertamenti, i militari hanno raccolto elementi in ordine al furto di un ciclomotore, rubato all’interno di un’officina del territorio. Il veicolo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.