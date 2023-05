Sassaiola contro il camion per una precedenza, denunciati in 3

Da una discussione per una precedenza stradale alla sassaiola contro il camion. Il gesto è costato la denuncia ai danni di due casertani e un egiziano per violenza privata. I fatti risalgono a marzo scorso quando sull'Autopalio i tre, a bordo del furgone della ditta per cui lavorano, hanno tentato una manovra nei pressi di un restringimento di carreggiata nei pressi di Badesse. La manovra non è riuscita per la presenzadi un camion e da lì è cominciata l'escalation. I tre prima hanno cominciato a inveire contro il camionista, per poi inseguirlo e prendere la cabina a sassate. Il camionista si è fermato nell'area di servizio di Siena Ovest mentre l'aggressione continuava. L'aggredito ha scattato foto dei tre e ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri di Monteriggioni che, giorni dopo al termine delle indagini e con le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a procedere alla denuncia.