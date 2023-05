"Savino del Bene Volley orgoglio di Scandicci", festa in piazza per le atlete

Tutti insieme in piazza per un ringraziamento pubblico alla Savino del Bene Volley, “orgoglio di Scandicci” come la definisce il Sindaco Sandro Fallani; sarà proprio il primo cittadino, venerdì 5 maggio 2023 dalle 18,30 in piazza Resistenza, ad accogliere le squadre di volley femminile di serie A1 e delle categorie giovanili. “Le atlete del volley con la loro bravura hanno conquistato il cuore dell’intera città, tutta la comunità cittadina è fiera di loro; partecipiamo tutti assieme a questo incontro pubblico per dare loro sempre più forza, e per far sentire il nostro grande grazie anche al Presidente Paolo Nocentini per questa stagione”, dice il primo cittadino che accoglierà le squadre assieme all’assessora allo Sport, alle Politiche giovanili e alla Pubblica istruzione Ivana Palomba. “Le giocatrici – conclude il Sindaco – trasmettono a tutti noi, a partire dalle giovani generazioni, i valori dell’impegno, della sfida, dell’importanza dello sport e dell’attività fisica in generale; sono anche motivo di forte aggregazione, grazie al tifo che unisce tutta Scandicci”.

In questa stagione la Savino Del Bene Volley ha conquistato il secondo posto in regular season e poi si è spinta fino alla Semifinale Play Off Scudetto. Grazie a questi risultati la società del patron Paolo Nocentini si è garantita la qualificazione alla CEV Champions League e dunque, dopo due anni di assenza, la Savino Del Bene Volley tornerà a giocare nel massimo torneo continentale.

La stagione 2022-2023 della squadra del patron Paolo Nocentini è stata inoltre impreziosita dalla conquista del secondo trofeo continentale consecutivo, dopo aver vinto la Challenge Cup lo scorso anno, in questa stagione la Savino Del Bene Volley ha infatti sollevato al cielo la CEV Cup, ovvero la seconda coppa europea in ordine di importanza.

Fonte: Comune di Scandicci e Savino Del Bene Volley