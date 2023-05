Lo Scarlett di Sovigliana unico nel suo genere: bambù e green nel nuovo allestimento

Scarlett, il noto locale di Sovigliana (Vinci) in via Leonardo da Vinci, rinnova totalmente il proprio spazio esterno e fa una scelta basata su un allestimento dal forte impatto scenografico. L'inaugurazione sarà aperta a tutti da venerdì 5 maggio.

Il nuovo ambiente ha l'obiettivo di trasportare i sensi in un luogo inaspettato.

Lo spazio è modellato con coperture sviluppate totalmente da intreccio di bambù, la cui forma ripercorre le linee dell'architettura storica fiorentina del '400, ovvero le volte a crociera. Un contrasto fra forma e materiale crea un gioco unico e inconsueto.

Si vivono dettagli di memoria storica tipici delle antiche osterie italiane, come il bancone in antico massello di rovere dalle gambe tornite, ma ingigantite e verniciate di un rosso lucido rubino, il color Scarlett.

Le sedie etniche ad intreccio, i tendaggi di un candido tessuto goffrato, infine le multiformi sospensioni luminose a formare un grande grappolo scultoreo aereo che gira, contribuiscono a portare in un viaggio lontano ma vicino a casa, dove poter staccare la spina dalla quotidianità.

La musica è particolarmente curata con un impianto ultima generazione a diffusione uniforme: una raffinata colonna sonora delle vostre serate.

Scarlett è il primo locale in Italia specializzato in due grandi eccellenze gastronomiche italiane: da noi potrai trovare solo pizze gustose e creative e tiramisù in varianti nuove e sorprendenti.

La proposta di Scarlett per il nuovo ambiente si allarga al mondo dei cocktail, dove il nuovo bancone fa da protagonista al centro della scena. Il barman propone una linea ricercata ed estremamente curata di beverage presente durante tutta la serata dall'aperitivo a tarda notte.

Si inizia alle 18.30 con l'aperitivo, in attesa della cena che inizia dalle 20, per finire con il dopocena dove si abbassano le luci ed entra protagonista la musica, quando i tavoli della cena diventano salotto notturno per bottiglie e cocktail.

Le pizze gustose, croccanti e originali, e i tiramisù creativi possono soddisfare anche i palati più esigenti.

Cosa aspetti allora? Prenota un tavolo e vieni a vedere tutte le novità di Scarlett a Sovigliana!

Scarlett Sovigliana

Via Leonardo da vinci 115, Sovigliana, Vinci (FI) 50059.

Tel 0571/501990

Lun - Ven: 12–14:30 | 18:30–22

Sab - Dom: 18:30–22