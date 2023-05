Sesa Empoli acquisisce la maggioranza di Visualitics per analisi e gestione dati

L'azienda Sesa di Empoli annuncia l'acquisizione del 59,5% di Visualitics, rafforzando le proprie competenze nelle soluzioni di Data Science, analisi e gestione dei dati. L'operazione è avvenuta tramite la controllata Var Group.

Un altro importante traguardo per l'azienda tra le prime in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per le imprese, con ricavi attesi per € 2,85 miliardi e circa 5.000 dipendenti, quotata allo STAR.

Per Sesa si tratta della quinta acquisizione dell'anno, dopo le 18 del 2022 (che hanno generato 160 milioni di euro di ricavi, con un Ebitda margin del 15% e l'ingresso di 550 persone) e le 15 del 2021, portando il track record di M&A nel periodo 2015-2022 a 55 operazioni.

Visualitics ha sede a Torino ed un organico di circa 40 persone, con ricavi per circa 4 milioni di euro e un Ebitda margin del 20%. L'azienda offre strumenti di gestione ed analisi dei dati aziendali, sviluppando aree cruciali per abilitare la trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni in Data Driven Company, ed è Premium Reseller del Vendor internazionale Tableau (Salesforce Company). Nell’ottica di rafforzare il processo di transizione delle organizzazioni che aspirano a diventare Data Driven, Visualitics, permette di efficientare i processi di raccolta, pulizia ed analisi dati. L'azienda ha inoltre maturato competenze e specializzazioni nella gestione ed analisi dei dati aziendali con apposite soluzioni di Data Visualization e Data Management.

La partnership con Visualitics arricchisce le competenze della Strategic Business Unit Data Science di Var Group, che raggiunge un totale di circa 125 risorse specializzate e circa euro 20 milioni di ricavi, costituendo un polo di competenze a sostegno delle realtà del tessuto industriale ed imprenditoriale italiano lungo l’intera Data Journey, dalla Data Platform alle applicazioni più evolute basate sull’Intelligenza Artificiale.

La partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli adottati dal Gruppo Sesa, con il coinvolgimento operativo, anche attraverso meccanismi di equity commitment a lungo termine del managing partner e fondatore di Visualitics Alberto Bertellino, con obiettivi di crescita sostenibile di lungo termine.

Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa, ha dichiarato: "Nell’attuale fase di evoluzione delle imprese che richiede un crescente impulso di digitalizzazione e sostenibilità, proseguiamo il percorso di aggregazione di competenze in aree di sviluppo strategico, rafforzando le specializzazioni e soluzioni innovative in ambito Data Science ed Analytics. Continueremo a sostenere la crescita del Gruppo attraverso M&A industriali bolt-on ed investimenti in capitale umano, con obiettivi di generazione di valore sostenibile a lungo termine per i nostri stakeholder".