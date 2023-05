Sorpreso a spacciare, tenta la fuga e aggredisce gli agenti: fermato dalla municipale

Ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dalla Polizia Municipale. Si tratta di uno spacciatore colto sul fatto martedì in viale Corsica. Un agente in borghese del Reparto Rifredi è stato insospettito da un’auto ferma in sosta a metà del viale o meglio dai suoi occupanti, una giovane e uno uomo, a prima vista straniero, che sembravano impegnati in una trattativa.

L’agente ha chiesto l'ausilio dei colleghi che sono arrivati con l’auto di servizio e hanno chiesto ai due i documenti. La conducente, in imbarazzo, ha dichiarato di non conoscere l'altra persona e che gli aveva dato soltanto un passaggio. L'uomo è sceso dall’auto e, con la scusa di allacciarsi una scarpa, ha dato una spinta all'agente più vicino dandosi poi alla fuga in direzione di viale Redi.

Alla fine è stato raggiunto e fermato all’altezza di via Gordigiani anche grazie all’intervento di un’altra pattuglia. L’uomo non si è però arreso e ha fatto resistenza scalciando e cercando di colpire gli agenti che alla fine sono riusciti a bloccarlo. Portato presso gli uffici del Reparto, l’uomo è stato trovato in possesso di oltre 12 grammi di hashish e quattro dosi di cocaina (nascosti negli slip), di tre banconote da 50 euro (riposte all’interno di un calzino) e di un telefono cellulare.

Dal fotosegnalamento è emerso che è originario del Nord Africa e non in regola con le norme sull’immigrazione. Droga, denaro e cellulare sono stati sequestrati e per l’uomo è scattata la denuncia.

La giovane, residente in un comune della provincia, inizialmente ha negato di conoscere l’uomo tranne poi ammettere che non sono lo conosceva ma le aveva già fornito dell’hashish. Per questo verrà segnalata alla Prefettura di Firenze.