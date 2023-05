Spara ai passanti con l'arma da softair, denunciato nell'Aretino

Si è messo a sparare con un'arma da softair contro dei passanti nel centro di Camucia, frazione di Cortona (Arezzo). I carabinieri hanno denunciato un giovane per danneggiamento, getto pericoloso di cose, tentativo di lesioni e utilizzo ingiustificato di armi ad aria compressa/elettriche. Il fatto è avvenuto lo scorso 26 aprile. Alcuni passanti sono stati colpiti da palline di ferro lanciate con un'arma, senza il ferimento di nessuno. Solo il titolare di un negozio di occhiali ha sporto denuncia per il danneggiamento della vetrina del suo negozio. I militari tramite indagini tradizionali sono riusciti a rintracciare il giovane e a denunciarlo. L'arma da softair è la riproduzione di un fucile mitragliatore calibro 56 mm, utilizzata per sparare delle sfere metalliche, ed è stata sottoposta a sequestro.