Strade di Volontà, iscrizioni aperte per gli Under 18 a Fucecchio

Anche quest'anno l'Informagiovani del Comune di Fucecchio promuove percorsi brevi di volontariato per la comunità rivolti a ragazze e ragazzi di 16 e 17 anni, che si svolgeranno nel periodo estivo presso le associazioni del territorio che hanno aderito all'iniziativa. Le iscrizioni apriranno alle ore 15 di martedì 9 maggio per chiudersi alle ore 13 di mercoledì 17 maggio. Per iscriversi sarà necessario compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.informagiovanivaldarno.it (è possibile anche ritirarlo presso l'Informagiovani in piazza La Vergine 21) ed inviarlo, insieme agli allegati richiesti, via mail all'indirizzo informagiovani@comune.fucecchio.fi.it. In alternativa il modulo può essere consegnato a mano direttamente presso l'Informagiovani durante gli orari di apertura (da lunedì a venerdì ore 10-13, martedì e giovedì anche 15.30-18). Le associazioni che hanno aderito all'iniziativa e che ospiteranno gli iscritti al progetto sono Misericordia di Fucecchio, Pubblica Assistenza di Fucecchio, Scuola in Natura, Semplicemente ODV, Folgore Fucecchio, Elan Frantoio e Hurria.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0571 268408 / 268410 o scrivere all'indirizzo politichegiovanili@comune.fucecchio.fi.it.

"Sono occasioni per le nostre ragazze e per i nostri ragazzi per entrare a contatto con il tessuto associativo di Fucecchio - commenta la vicesindaca Emma Donnini-. Conoscere le varie attività, incontrare gli associati, mettere a frutto il proprio tempo per sostenere gli altri! Facciamo tesoro di queste proposte! Sicuramente daranno una nuova carica e una spinta motivazionale anche per gli studi e per il futuro occupazionale".