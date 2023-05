Tre incontri con il Pd di Montespertoli: "Essenziale confrontarsi sui principali temi"

Il Partito Democratico di Montespertoli per favorire il confronto con i cittadini ha organizzato tre incontri per iniziare a parlare dei principali temi che riguardano la vita del Comune.

Il segretario del pd locale, Giacomo Giusti, così presenta l’iniziativa: "Vogliamo fare il punto sull'attuazione del programma di mandato della nostra amministrazione comunale, sia per iniziare a definire idee e progetti per il futuro; per questo abbiamo pensato di organizzare dei tavoli di confronto insieme al Sindaco, alla Giunta e ai nostri consiglieri comunali".

Questo il programma degli incontri e gli argomenti che verranno trattati:

martedì 9 maggio alle 21.15 al circolo ARCI Montespertoli

- Comunità che si prende cura

scuola, famiglia e welfare: tavoli tematici su famiglia, scuole, sanità e sociale. Dalla costruzione del nuovo polo scolastico e sanitario alle politiche per rendere Montespertoli un paese a misura di famiglia.

Mercoledì 17 maggio alle 21.15 al circolo ARCI Montespertoli Territorio Vivo-

- Spazi Culturali, turismo e tipicità

Lavoro, commercio, agricoltura, turismo e cultura sono i temi identitari del territorio; il sogno del Teatro civico ed i nuovi spazi per la cultura; supportare il nostro commercio, tutelare il territorio e valorizzare le aziende agricole per attrarre i turisti e fare in modo che “vivano” Montespertoli. Saranno le sfide di questi tavoli.

Martedì 23 maggio alle 21.15 al circolo ARCI Montespertoli

-Paese di Paesi: Investire per la crescita e l'ambiente

Opere pubbliche che cambiano il volto del paese, ambiente, transizione ecologica, viabilità e trasporti sono i temi dedicati a questo ultimo tavolo d'incontro. Le opportunità del biodigestore, la sfida del ciclo dei rifiuti, le comunità energetiche, la viabilità urbana ed il TPL.

Chi fosse interessato a partecipare può inviare una email a questo indirizzo pdmontespertoli@gmail.com.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa